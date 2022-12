Totti: “Mi piace Mondiale globale, si celebra lo sport”

L'ex calciatore della Roma approva il torneo iridato.

Redazione ITASportPress

A Francesco Totti sta piacendo, e non poco, il Mondiale in Qatar. L'ex storico calciatore di Roma e Italia ha parlato ad un giornalista di BeinSport che lo ha intercettato in un albergo di Istanbul. le sue parole, riprese da Sky Sport, fanno capire come l'ex capitano giallorosso sia molto interessato alla rassegna iridata e a ciò che ha visto sul campo.

"Come sempre succede ci sono state delle polemiche prima dell’inizio, ma non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi di questo Mondiale e sono curioso di vedere cosa succederà adesso", ha detto Totti. "Mi dispiace che non ci sia l’Italia, ovviamente, ma a livello calcistico ho visto buone cose. E anche sul resto va riconosciuto alla Fifa e al presidente Infantino come il calcio negli ultimi anni abbia raggiunto una dimensione più globale come dimostra, ad esempio, la qualificazione agli ottavi delle squadre asiatiche e africane".

L'ex Roma ha anche aggiunto: “Questo è il Mondiale che celebra lo sport, oggi vedere nazionali come il Marocco, il Giappone o l’Arabia Saudita che ha battuto l’Argentina, giocare a a pari livello con tutte le altre nazionali, non è più una novità, mentre solo qualche anno fa sembrava impossibile. La Fifa ha investito molto in questi paesi sia nella formazione che nelle strutture. Questo è un Mondiale dove è meglio non fare pronostici perché tutti hanno la possibilità di far bene e magari stupirci”.

Non manca un passaggio anche sulla designazione di un arbitro donna per la prima volta al Mondiale: "È importante, lo dico anche da padre di una ragazza e una bambina che saranno donne un domani. Ma spero che prima o poi queste non siano più notizie, che tutto diventi normale".