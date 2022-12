Uruguay, dopo flop Mondiale il Loco Bielsa si candida per il ruolo di CT

In passato Bielsa ha allenato sia l'Argentina che il Cile e conoscendo bene il calcio sudamericano potrebbe essere il profilo ideale per dare inizio ad un nuovo corso.

All'indomani dell'eliminazione da Qatar 2022, si parla parecchio del futuro della Celeste e del possibile arrivo come commissario tecnico del LocoBielsa. In modo particolare è TyC Sports che evidenzia come l'ex allenatore del Leeds sia uno dei primi candidati per sostituire eventualmente Diego Alonso, il cui contratto è finito con l'addio ai Mondiali.