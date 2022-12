Uruguay eliminato dal Mondiale, Cavani è una furia: butta giù il monitor del Var

Brutto episodio al termine della sfida fra Uruguay e Ghana. Edinson Cavani, ancora infuriato per il rigore non concesso proprio alla Celeste nel finale di gara che avrebbe probabilmente dato il passaggio del turno ai suoi, ha sfogato la sua rabbia in modo davvero plateale. Il suo gesto non è sfuggito ai presente e molto presto è diventato virale sul web.