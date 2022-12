Van Gaal verso Olanda-Argentina: “Messi? 8 anni fa non toccò palla. Ora…”

Le parole del CT olandese tra passato e presente con la sfida ai quarti di finale di Qatar 2022 contro l'Albiceleste.

Redazione ITASportPress

Passato e presente. Otto anni dopo è di nuovo Olanda-Argentina nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Quale momento migliore per il CT olandese Louis Van Gaal se non quello di ripercorrere alcune delle tappe già vissute con la speranza che possano portare ad un esito positivo per gli Oranje.

Nel corso di un incontro con i media olandesi in Qatar, il CT ha detto la sua sulla gara che andrà in scena venerdì 9 dicembre. "Abbiamo un conto in sospeso con l'Argentina", ha esordito Van Gaal. All'Arena Corinthians, otto anni fa, c'era in campo anche Messi, pericolo numero uno dell'Albiceleste: "In effetti è il giocatore più pericoloso quello che crea più occasioni e le fa da solo, ma d'altra parte gioca poco quando l'avversario ha il possesso della palla. Ecco dove sono le nostre possibilità".

E proprio sulla Pulce: "Non mi piace ripensarci, perché pensavo che avremmo vinto. Messi quel giorno non ha toccato un pallone e abbiamo perso ai rigori. Adesso vogliamo la nostra rivincita. Possiamo essere noi i campioni del mondo, ci stiamo provando. Ma se alla fine non lo saremo, non possiamo dire che abbiamo fallito".