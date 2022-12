Vidal, stoccata a Mbappé dopo k.o. contro Argentina: “Ora impara dai sudamericani”

Il centrocampista ha voluto dire la sua sulla sconfitta della Francia contro l'Argentina pungendo l'attaccante per alcune dichiarazioni del passato.

Non è sfuggita ai più attenti la reazione di Arturo Vidal, ex centrocampista anche di Juventus e Inter, oltre che Barcellona e Bayern Monaco, ora al Flamengo, a proposito dell'esito della finale del Mondiale tra Argentina e Francia.

Infatti, sulle sue storie di Instagram, il Guerriero ha esultato per il successo di Messi e compagni nel torneo iridato del Qatar postando anche una foto che lo ritrae con la maglia dell’Argentina. Non solo. Il cileno si è scagliato contro Mbappé per una vecchia intervista del francese dello scorso maggio quando diceva che il calcio sudamericano era arretrato rispetto a quello europeo.

Quale migliore occasione, allora, per pungere il giovane francese se non questo k.o. in finale? Vidal, infatti, ha pensato bene di scrivere: "Ora impara dai sudamericani che hanno inventato il calcio".

Il riferimento, come detto, è alle parole di Mbappé che aveva dichiarato: "[...] In Sudamerica il calcio non è così avanzato come in Europa. Guardando gli ultimi Mondiali, a vincere sono sempre gli Europei".