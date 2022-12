Viera: “Martinez uno stupido. Quelle provocazioni sporcano il calcio”

L'allenatore del Crystal Palace ed ex nazionale francese Patrick Vieira ha parlato della presa in giro del portiere argentino Emiliano Martinez nei confronti dell'attaccante francese Kylian Mbappé dopo la finale della Coppa del Mondo 2022. "Penso che questo sia dannoso non solo per lui, ma per il calcio in generale. Quelle foto del portiere argentino, apparse sui media, oscurano leggermente il successo che la nazionale argentina ha ottenuto ai Mondiali. Non credo fosse davvero necessario. Non puoi controllare le emozioni e le decisioni degli altri, ma quello è stato un comportamento stupido da parte di Martinez", ha detto Vieira. Ricordiamo che Martinez ha provocato i giocatori della nazionale francese durante la finale dei Mondiali 2022 in Qatar, conclusasi con la vittoria della nazionale argentina (7-5 ai rigori). Durante i festeggiamenti per il campionato a Buenos Aires, il portiere ha portato una bambola con la faccia di Mbappé.