Wenger vota il Mondiale invernale: “Funziona e apriamo a farlo in Africa”

Per quanto riguarda, invece, il Mondiale invernale, in stile Qatar 2022: "Se vogliamo democratizzare il calcio, dobbiamo tenere i Mondiali in paesi africani dove è impossibile giocare in estate. Secondo l'attuale torneo in Qatar, vediamo che il campionato del mondo invernale è un'opzione che funziona. Vero è che molte squadre non hanno avuto il tempo di prepararsi bene fisicamente ma almeno tutti i partecipanti si sono avvicinati al torneo mentalmente freschi, cosa che non accadeva nei campionati precedenti dove le formazioni non avevano neppure il tempo di prepararsi fisicamente e arrivavano stanche".