Xavi stila la lista dei migliori calciatori del Mondiale in Qatar

Il Mondiale in Qatar è entrato nel vivo e in queste ore ci saranno le gare per la terza giornata dei vari gironi. Parlando ai canali della Fifa, Xavi, allenatore del Barcellona, come riportato anche da Sport.es, ha stilato la sua personalissima classifica dei migliori calciatori presenti al torneo indicando anche le sorprese e i talenti.