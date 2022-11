Zabaleta controcorrente: “Il Mondiale in questo momento? Ha un vantaggio…”

Le parole dell'ex calciatore argentino.

Redazione ITASportPress

Tra le molte polemiche suscitate dal Mondiale invernale in Qatar, c'è anche chi, invece, porta alla luce un elemento positivo. Pablo Zabaleta, storico ex calciatore, ha parlato ad AS del torneo iridato che parte oggi sottolineando come i giocatori che arrivano alla competizioni si trovino in un momento di forma ben diverso rispetto alle precedenti edizioni.

POSITIVO - "Non va trascurato un aspetto: i giocatori saranno al meglio fisicamente. Non è la stessa cosa scendere in campo ora o farlo quando hai già disputato tra le 45 e le 60 partite. Questo potrebbe essere un vantaggio per loro e per lo spettacolo", ha detto Zabaleta.

FAVORITE - Spazio anche alle squadre potenzialmente candidate alla vittoria finale di Qatar 2022: "Ci sono tante squadre di qualità, ma mi piacerebbe molto vedere Brasile e Argentina in finale. Negli ultimi Mondiali ci sono sempre state tre selezioni europee e una sudamericana in semifinale. Con una finale così, avremmo finalmente un nuovo campione in Sudamerica".

MESSI - Una sottolineatura anche sul connazionale Messi: "Sta vivendo una stagione molto diversa rispetto alla prima al Psg. Penso si sia visto come abbia tenuto conto dell'importanza di raggiungere la Coppa del Mondo in buone condizioni. Quando sai che hai già una certa età e che difficilmente sarai al prossimo Mondiale... Quattro stagioni nel calcio sono un'eternità. È normale che stia pensando che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale e questo aumenta il suo entusiasmo".