Zamorano verso Argentina-Francia: “Messi il re, Mbappé il principe. La differenza sarà…”

Ivan Zamorano , storico ex attaccante anche dell'Inter, ha detto la sua sulla finale della Coppa del Mondo che ci sarà domenica nel corso di un evento in Qatar a margine del Mondiale. Particolare riferimento al duello speciale tra Lionel Messi e Kylian Mbappé dai quali ci si aspetta, ovviamente, qualcosa di più durante la gara.

"Penso sarà una partita molto equilibrata. Entrambe hanno tanti punti di forza, ma soprattutto delle grandi individualità", ha esordito Zamorano. "Non giocano solo come squadra ma hanno dei forti singoli che possono dire la loro. Da una parte poi c'è il re, che è Messi, dall'altra c'è Mbappé, che è il principe. In generale credo che vedremo una partita molto combattuta. Molto si deciderà a centrocampo. Credo che la differenza la farà soprattutto il modo in cui il centrocampo delle due squadre farà muovere la palla per farla arrivare all'attacco".