Ze Elias non perdona Tite: “Brasile fuori dal Mondiale per colpa sua”

L'ex calciatore arrabbiato per l'uscita dei verdoro dal Mondiale soprattutto per colpa di Tite.

Durissimo intervento ai microfoni di Sportmediaset da parte dell'ex calciatore Ze Elias . Pesanti le opinioni sul Brasile e sull'uscita dal Mondiale avvenuta anche per colpa del CT Tite .

"Purtroppo il Brasile è fuori dal Mondiale e mi dispiace, mi sarebbe piaciuto un Brasile-Argentina in semifinale. Il Brasile ha fatto una buona partita, ma ci sono tanti meriti della Croazia. Dalic ha studiato i punti deboli del Brasile e ha giocato senza riferimenti davanti. Il Brasile non ha capito molto. Tite ha mostrato dei limiti spaventosi", ha detto Ze Elias .

Proprio rincarando la dose sul CT verdeoro: "Già all'altro Mondiale, nel 2018, contro il Belgio abbiamo perso per colpa sua e adesso è capitato lo stesso. E' arrivato al Mondiale dicendo di avere un piano A, un piano B, un piano C, piano D, piano E. Invece non ha fatto nulla, ha fatto sempre le stesse cose".