Zico vota Brasile: “Può vincere il Mondiale, specie se torna Neymar”. Poi la frecciata a Tite

Non manca un pensiero anche sulla sfida persa contro il Camerun con tanto di frecciata al CT Tite: "Il Mondiale è l'evento più importante del mondo. Il Brasile era primo nel gruppo e ha cambiato squadra per giocare, tutta di panchina. Io credo che questo non è calcio: in sette partite non ci si stanca. Io sono andato allo stadio per vedere il Brasile e non l'ho visto".