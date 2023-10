Zoff contesta la scelta del Mondiale 2030: “Tre continenti? Così perde valore”

"Mondiale in tre continenti? Può funzionare, ma anche no. Io lo preferisco concentrato in una Nazione" ha dichiarato l'ex portiere

Redazione ITASportPress

È stata recentemente resa ufficiale la decisione della Fifa di disputare il Mondiale2030 in tre diversi continenti. L'edizione sarà ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, ma vede anche l'inserimento del Sud America per le gare inaugurali. Una scelta che ha fatto storcere il naso a qualcuno, come l'ex portiere della Nazionale italiana Dino Zoff. "Non so, non mi convince. Credo perda di valore in questo modo...".