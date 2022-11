Zola ha scelto chi tifare al Mondiale: “Senza Italia dico Inghilterra perché…”

Magic Box e il Mondiale in Qatar: la previsione e la sua preferita con l'assenza dell'Italia.

Redazione ITASportPress

Gianfranco Zola partecipa al "sondaggio" di questi giorni a proposito della squadra da tifare al Mondiale in Qatar al posto dell'Italia che, come sappiamo, non è qualificata. L'ex calciatore, parlando a Il Gazzettino, ha spiegato per chi farà il tifo.

"L’Inghilterra. É la mia seconda casa e ho giocato sette stagioni in Premier. Nelle prossime settimane sarò a Londra, una ragione in più", ha detto Magic Box sulla sua preferenza. Ma poi: "Chi vincerà e chi è la favorita? L'Argentina che ha superato l'Italia a Wembley mi ha impressionato. Messi è la star, ma attorno a lui c'è un gruppo di campioni. Aggiungo: Scaloni è un ottimo allenatore. L'Argentina ha un copione solido e moderno. Poi chiaramente il Brasile, la Francia campione in carica e il Belgio. Queste potrebbero essere le semifinaliste, ma anche Inghilterra e Germania possono arrivare tra le prime quattro".

Sulla questione diritti umani Zola ha aggiunto: "Per me non è facile rispondere perché ho allenato in Qatar e sono stato trattato bene. Ho provato ad informarmi per sapere qualcosa di più e mi hanno detto che nei paesi di provenienza dei migranti le condizioni di lavoro sono peggiori. La mia opinione è che il mondiale possa aiutare il Qatar a fare qualche riflessione. É un’occasione per crescere".

Una riflessione poi sull'assenza dell'Italia: "Sarà Dura, durissima, in questo mese. Siamo stati sfortunati, ma un po’ ce la siamo cercata. Trovo però giusto che Mancini sia rimasto: ha già dimostrato di essere in grado di ricostruire una squadra".