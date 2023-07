Mondiali femminili, sparatoria a Auckland: ci sono tre vittime

Il torneo iridato partito ufficialmente in Australia e Nuova Zelanda, non inizia certo nel modo migliore. In queste ore è avvenuta, infatti, una sparatoria in un cantiere a Auckland, dove oggi è scattato il Mondiale femminile. Diverse le persone ferite e tre le vittime, due civili e anche l'uomo che ha fatto fuoco. "Anche l'uomo che ha sparato è deceduto", ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che l'incidente non rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.