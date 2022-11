Mondiali, Inghilterra e Galles indosseranno la fascia per la comunità LGBTQ +

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali in Qatar: la sfida inaugurale tra la nazione ospitante e l'Ecuador è infatti in programma domani, domenica 20 novembre, alle ore 17:00. Nel Mondiale in Qatar, l'Inghilterra e il Galles indosseranno la fascia da capitano "One Love", in sostegno della comunità LGBTQ +, nonostante la FIFA abbia annunciato le proprie fasce ufficiali per questa edizione.