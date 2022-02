Mondiali senza la Russia: lo ha stabilito la Fifa. Squadre club fuori dalle coppe

Una decisione che penalizza lo sport russo dopo l'inizio del conflitto bellico con l'Ucraina

La Fifa ha deciso di sospendere la Russia dagli spareggi per i Mondiali in Qatar. Come noto la nazionale russa avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi hanno già fatto sapere che non scenderanno in campo, così come Svezia e Repubblica Ceca, altri eventuali avversari negli spareggi. da qui la decisione della Fifa di escludere la nazionale russa. Inoltre anche i club russi sono stati esclusi dalla coppe internazionali. Da rilevare che oggi il Comitato olimpico internazionale aveva invitato tutti a non far partecipare russi e bielorussi alle competizioni internazionali.