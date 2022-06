Mondiali, statua testata di Zidane a Materazzi sarà nuovamente esposta a Doha

Tutti ricordano ancora un brutto episodio accaduto durante la finale del Mondiale vinto dall'Italia nel 2006 contro la Francia. Il difensore azzurro Marco Materazzi subì una testata da Zinedine Zidane , con il francese che fu espulso nel secondo tempo supplementare poco prima di arrivare alla lotteria de rigori con la vittoria della Nazionale di Marcello Lippi. Negli anni in tanti si sono chiesti cos'abbia detto realmente Materazzi al rivale per scatenare la sua ira. Successivamente quel gesto antisportivo fu immortalato in una statua.

LA STATUA - Si è saputo oggi che la scultura che immortala la testata del calciatore franco-algerino al 48enne di Lecce tornerà a Doha per la prossima Coppa del Mondo 2022. Lo ha confermato lunedì il capo dei Musei del Qatar. La scultura Coup de Tete dell'artista franco-algerino Adel Abdessemed, fu portata via dalla Corniche, la principale baia di Doha, dopo aver ricevuto molte critiche nell'emirato islamico conservatore che ospitera' i Mondiali. Alcuni residenti nel piccolo Paese del Golfo definirono la statua come un inno alla violenza, mentre altri la considerano come anti-islamica, come tutte le raffigurazioni di esseri umani secondo i principi dell'Islam. L'Autorita' per i musei ordinò poi di trasferire l'opera d'arte nel Museo di arte araba moderna (Mathaf) di Doha. Ma adesso si è fatto marcia indietro e durante il Mondiale l'opera di bronzo di 5 metri tornerà in bella mostra in un museo dello sport che ospiterà la Coppa del Mondo.