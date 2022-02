Montella: “Balotelli in fiducia grazie a Mancini. Vlahovic? Lo capisco…”

Parla il mister tra Super Mario, Vlahovic e i grandi campioni allenati

Interessante intervista rilasciata da Vincenzo Montella , attuale allenatore dell' Adana Demirspor , ai microfoni di Goal nel corso del programma Popcast su Twitch. Diversi temi toccati: dal ritorno di Balotelli in Nazionale anche se solo per lo stage, fino al trasferimento di Vlahovic alla Juventus.

SUPER MARIO - "Fin da quando sono arrivato l’ho visto molto convinto del fatto di voler tornare in Nazionale. L’ho trovato in condizioni molto buone e sono molto contento per lui. Mancini gli ha dato una bella iniezione di fiducia convocandolo di nuovo e Mario ha grandissime ambizioni. Ora sta a lui continuare a progredire nei prossimi mesi. Vedremo come staranno gli altri attaccanti della Nazionale, ma lui a differenza di altri ha il tiro da trenta metri. E’ il nostro giocatore più importante e conosciuto e credo che abbia un contratto lungo che lo lega alla società".