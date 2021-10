Montella e il sogno di Balotelli: “Vuole tornare in Nazionale e io lo aiuterò”

Il tecnico e l'attaccante lavorano insieme nell'Adana Demirspor in Turchia

Mario Balotelli sogna ancora la Nazionale italiana. Lo ha detto Vincenzo Montella , diventato poche settimane fa il suo allenatore all' Adana Demirspor . Il mister italiano ha racconato a La Gazzetta dello Sport le forti motivazioni del centravanti ex Monza che nell'ultimo periodo è tornato a giocare con costanza e soprattutto a segnare.

ITALIA - "Ha fatto quattro goal consecutivi in quattro gare diverse: sta ritrovando la forma migliore, i colpi li ha sempre avuti. Ed è mosso da un grande obiettivo che lo spinge", ha esordito Montella. "Tornare in Nazionale è la sua idea fissa. E farò di tutto per aiutarlo. Parliamo tanto e da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia, non è ancora al 100% ma vuole ritrovare la condizione per riproporsi in chiave azzurra".