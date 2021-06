Montella: “Esperienze negative mi hanno logorato, adesso cerco una panchina”

L'allenatore è finito fuori dai radar ma cerca una squadra per riscattarsi

Vincenzo Montella vuole ritornare in panchina dopo un lungo periodo di assenza . L’Aeroplanino è in caduta libera e dopo la brillante esperienza di Catania ha inanellato esoneri e qualche soddisfazione. Aveva salvato i rossazzurri che sotto la sua gestione arrivarono undicesimi e con il record di punti della società (48) poi ritoccato l’anno dopo da Rolando Maran. Oggi a Sky, Montella ha detto: "Per fare un certo tipo di calcio ci vuole tempo e questo deve essere dato al tecnico. Non si può pensare che i risultati arrivino subito. Spero di tornare e l'entusiasmo è lo stesso nonostante le esperienze negative mi hanno logorato. Adesso voglio riscattarmi applicando la mia idea di calcio. De Zerbi ha avuto la forza di portare avanti la sua idea ma la società neroverde lo ha difeso". Lo stesso che era successo a Catania. Montella infatti fu supportato dalla dirigenza e convinse tutti con una idea di calcio che esaltò la squadra etnea che fu definita il Piccolo Barcellona.

IL DECLINO - Purtroppo per lui l’aver lasciato il Catania dopo un anno non si rivelò una scelta azzeccata. Il declino iniziò l’8 giugno del 2015. Si volle liberare della Fiorentina con anticipo così come face a Catania lasciando un ottimo ricordo. Portò la Viola al quarto posto per tre stagioni consecutive, con tre qualificazioni all’Europa League che oggi sarebbe la Champions League. La Fiorentina si impuntò e prima che Montella comunicasse l’addio, lo esonerò per “motivi comportamentali”. L’Aeroplanino poi andò alla Sampdoria al posto di Zenga ma il percorso per la salvezza fu molto travagliato. Poi andò al Milan di Yonghong Li con un sesto posto in campionato; rimase ancora ma fu esonerato dopo un inizio complicato con 6 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. In Italia non c’era più spazio per lui e si spostò in Spagna al Siviglia ma l’avventura durò 4 mesi. Inevitabile l’esonero giunto dopo 9 partite senza vittorie e 5 sconfitte che fecero precipitare la squadra andalusa in una zona anonima della Liga. Nell’aprile del 2019 gli fu offerta la panchina della Fiorentina e fu un ritorno con scintille. Eliminazione dalla Coppia Italia e 5 sconfitte consecutive. L’anno seguente fu confermato da Rocco Commisso ma neanche con l’americano arrivarono risultati convincenti. Dopo il Catania Montella ha incassato 4 esoneri e il suo aeroplanino è scomparso dai radar.