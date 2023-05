Montella: “Ho nostalgia della famiglia. Futuro? In scadenza con l’Adana. Valuto…”

Intervistato da TMW, Vincenzo Montella , allenatore impegnato in Turchia con l' Adana Demirspor , ha parlato di presente ma anche di futuro con la dichiarata nostalgia dell'Italia e, in modo particolare, degli affetti della sua famiglia.

"Se mi manca l'Italia? Anche io sinceramente soffro un po' la lontananza, dalla famiglia più che altro. Però è il nostro lavoro", ha ammesso l'allenatore parlando appunto della mancanza dal Bel paese. "Ho il contratto in scadenza, sto valutando con il club la possibilità di scegliere se continuare o meno. Per me è importante sapere di potermi emozionare in un posto. E conterà sicuramente la volontà di avvicinarsi un po'. Non escludo comunque la possibilità di restare qui, perché mi trovo bene, il club è solido e il presidente ha ambizioni importanti. C'è tempo, adesso focalizziamoci sul finale di campionato e aspettiamo".