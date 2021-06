Montella: “L’Italia di Mancini diverte. Raspadori assomiglia ad Aguero e Muller”

Il mister ha parlato della Nazionale italiana impegnata ad Euro 2020 soffermandosi su alcuni calciatori

ATTACCO - Da buon ex attaccante, Montella si è concentrato sul potenziale del reparto avanzato azzurro: "Immobile sta facendo molto bene, è la scelta migliore a conti fatti anche se Belotti ha ottime caratteristiche e ha fatto bene nella sua carriera. Con due giocatori come Insigne e Berardi credo però che il laziale sia il miglior terminale offensivo per le sue caratteristiche, ovvero quelle di dare profondità e tagliare la difesa avversaria. Credo che questo tridente sia quello dalle caratteristiche più complementari".

JOLLY - Impossibile non parlare anche della chiamata a sorpresa per Raspadori: "Raspadori? Dovrà essere bravo a non farsi condizionare, ma ha grandi qualità e prospettive perché sa giocare in area, sa dialogare coi compagni ed è anche furbo nonostante la giovane età. Per me assomiglia ad Aguero e Muller", ha detto Montella. "Chiesa? Ha delle doti uniche e straordinarie a livello fisico e tecnico, oltre al senso del gol, mentre per Berardi ho un debole tanto che a Firenze mi ero quasi incatenato per averlo e ci siamo stati vicini".