Montella saluta Balotelli: “Una discussione non cancella nostro feeling”

Nuova tappa nella carriera di Mario Balotelli , che nelle scorse ore ha firmato con il Sion , club della Svizzera. Per Super Mario termina così l'avventura in Turchia con l' Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella .

Proprio il tecnico italiano, con cui l'attaccante aveva avuto qualche scintilla nell'ultima uscita con club turco, ha voluto salutare il giocatore con un caloroso messaggio social: "Caro Mario ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera", ha scritto Montella su Instagram. "Ricordati che hai tutto per “volare” ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister". Il riferimento è appunto al battibecco in campo dopo l'ultima sfida di campionato giocata.