Montella: “Scudetto? Campionato è lungo. Sampdoria? Ho parlato con Stankovic…”

Il commento del mister ora all'Adana Demirspor in Turchia.

Redazione ITASportPress

Ospite di Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch'Io Sport, VincenzoMontella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor in Turchia, ha commentato le vicende dell'attualità calcistica italiana e non solo. Diversi spunti per il mister che ha parlato della lotta scudetto e tanto altro.

CAMPIONATO - "La gara tra Milan e Roma ha dimostrato che la partita non finisce mai e il calcio è imprevedibile. Il campionato non credo sia chiuso. Sono contento per il Napoli e per Spalletti e si meritano questo scudetto, ma il campionato è ancora lungo", ha esordito Montella.

SAMPDORIA - Non manca un commento sulla Sampdoria in lotta per la salvezza: "Un mese fa abbiamo fatto un’amichevole contro di loro. Ho parlato con Stankovic e l’ho visto molto concentrato. Serve anche l’episodio a favore quando sei in queste situazioni".

VIALLI - Un passaggio anche sul compianto Gianluca Vialli: "Sicuramente un dolore grande anche se sapevamo da anni della sua malattia. In modo in cui l’ha affrontata è da esempio per tutti. Oltre ad essere stato un grande calciatore è stato anche un grande uomo dando insegnamenti a tutti".

PERSONALE - "C’è stato un momento che sono stato vicino a Napoli, ma Sensi mi ha convinto a restare a Roma e in quell’anno abbiamo vinto lo scudetto". E sul futuro: "Io sto bene qui in Turchia".