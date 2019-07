Montenegro, nuovo c.t. è Hadzibegic

Dopo aver dato il benservito a Ljubisa Tumbakovic, per essersi rifiutato di accomodarsi in panchina nella sfida di Euro2020 con il Kosovo, la Federazione del Montenegro ha subito trovato il sostituto: si tratta di Faruk Hadzibegic, 61 anni, che esordirà il 5 settembre contro l’Ungheria in amichevole, cinque giorni dopo il primo impegno ufficiale contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni europee. Il nuovo c.t. viene ancora ricordato per quel rigore sbagliato nel Mondiale italiano del 1990 che diede il pass all’Argentina ai quarti di finale di proseguire l’avventura fino a Roma mentre la sua Yugoslavia venne eliminata. Faruk Hadzibegic, fu l’ultimo capitano della Nazionale jugoslava.