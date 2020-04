Montero e il sogno per il futuro: “Allenare Atalanta e poi Juventus…”

Un sogno nel cassetto: allenare l’Atalanta e poi la Juventus. Paolo Montero, attuale mister della Sambenedettese, ha parlato a TMW nel corso della rubrica A tu per tu. L’ex centrale difensivo ha rivelato di voler seguire il suo percorso da giocatore anche come tecnico.

IN ALTO – La grinta e l’ambizione non gli è mai mancata e Montero ammette senza problemi il suo sogno segreto: “Quale panchina sogno per il futuro? Mi piacerebbe rifare il percorso compiuto da calciatore: quindi Atalanta e poi Juventus. Oggi, però, penso al presente e qui a San Benedetto la gente mi ha trattato bene, non voglio mancare di rispetto ai nostri tifosi. Non posso pensare al futuro anche perché gli ultimi risultati non sono stati positivi. I miei modelli? Da quando ero bambino al Penarol ho avuto allenatori abbastanza propositivi che cercavano il risultato. E questo mi è rimasto. In Italia ho un bel ricordo di Mondonico, Lippi, Ancelotti, Capello e Guidolin che ha allenato il Vicenza più importante di tutti i tempi”.