Montero, lezione di calcio e di vita: “Arbitri? Non bisogna mai cercare alibi…”

Quasi tutti lo ricordano con la maglia della Juventus, Paolo Montero adesso ha cambiato veste ed è l’allenatore della Sambenedettese. L’ex difensore bianconero, passato alle cronache da giocatore per la sua grinta e per gli interventi spesso molto duri, si è distinto per un discorso molto interessante e per una risposta data ad un giornalista nell’ambito dell’ultima conferenza stampa.

Una vera e propria lezione di calcio, di stile e… di vita: “Errori arbitrali? Che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Non la penso come te, sai perchè? Perchè non cerco alibi, non è una visuale da allenatore, è una visuale di vita, perchè questo va oltre il calcio. Io non sono così grazie al calcio, nella vita non bisogna cercare alibi. Non mi fa onore, è come bisogna essere”, ha detto Montero.