Montero racconta: “Il pugno a Di Biagio? Lo portai dove l’arbitro non poteva vedere”

Paolo Montero è stato sicuramente uno dei difensori più duri della Serie A. L’uruguaiano è passato alla storia per i suoi interventi spesso molto duri e per le tante scaramucce con gli avversari. L’attuale allenatore della Sambenedettese rievocato un po’ di ricordi bianconeri durante l’appuntamento CasaJuventibus in compagnia di Iuliano e Luciano Moggi.

LA PIGNA – L’ex difensore ha ricordato vari momenti in maglia bianconera. Tra i tanti anche i momenti di tensione vissuti prima di un Fiorentina-Juventus: “Eravamo a Firenze, nel bus. Porrini disse: ‘Per fortuna oggi non ci aspetta nessuno’. Poi tirarono sassi e noi sdraiati sul corridoio del pullman… Che odio! Sono rimasto sorpreso! Neanche in Sudamerica nel derby col Penarol!”. Montero ha poi svelato il retroscena del suo pugno a Di Biagio durante Inter – Juventus nel 2000: “In Uruguay pugno si dice ‘pigna’. La ‘pigna’ a Di Biagio? Lui in un corner m’aveva spaccato la bocca… Allora l’ho portato dove c’erano tanti giocatori, in modo che l’arbitro non potesse vedere. E infatti non ha visto…”.