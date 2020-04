Montero ringrazia l’Atalanta: “Vivo bene per merito suo”

Forse in molti non lo sapranno ma Paolo Montero in Italia non ha giocato solo con la maglia della Juventus. L’ex difensore si è formato nel Penarol, ma il suo approdo nello stivale è stato reso possibile grazie all’Atalanta. I nerazzurri infatti lo prelevarono nel 1992 e lì rimase fino al 1996, anno di trasferimento alla Juventus.

GRAZIE DEA – E’ proprio Montero, oggi allenatore alla Sambenedettese, a voler ringraziare la sua ex società. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex difensore ha parlato così della sua ex squadra: “Se vivo bene, lo devo all’Atalanta. Di me si parla solo in ottica Juventus, ma chi mise la faccia per me?”. La risposta è piuttosto scontata. Montero poi ha voluto elogiare anche Gasperini: “E’ un modello. Assolutamente. In quattro stagioni a Zingonia ha sorpreso tutti, certi risultati sono strameritati”.