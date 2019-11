Montolivo, addio al Milan e al calcio: “Io mi fermo ma con Gattuso…”

Riccardo Montolivo dice basta. Stop alla sua carriera da giocatore: addio al Milan e addio al mondo del calcio giocato. Il centrocampista ha vissuto ultimi anni davvero tormentati. La sua ultima apparizione resterà quella del 13 maggio 2018, Atalanta-Milan.

Parlando al Corriere della Sera, l’ormai ex rossonero ha parlato dei momenti difficili vissuti a Milano. Le incomprensioni e l’assenza totale di spiegazioni in merito al suo mancato utilizzo.

ADDIO – “Quella partita del 13 maggio 2018 resterà la mia ultima da professionista? Sì. In quello stadio, avevo esordito in A con l’Atalanta, contro il Lecce, nel 2004”. “Mi accorsi che il problema non ero io. Le risposte alle mie domande sapevo non sarebbero mai arrivate. Gattuso? Mi ha detto che i miei dati nei test non erano al livello dei miei compagni. Come sarebbe stato impossibile visto che fino a metà novembre non mi è mai stato concesso di allenarmi con il gruppo”.

STRAPPO – Tra i tanti momenti che ‘agevolarono’ lo strappo tra Montolivo e il Milan ci fu anche la mancata partenza per gli USA: “Come mai? Non so lo. Non mi venne mai spiegato. I dati di Milan Lab confermarono la mia ottima condizione, ma evidentemente non era questo il problema. La decisione mi venne comunicata dal team manager, con un sms il giorno prima della partenza. Ne ho parlato anche con Leonardo e Maldini, tutti mi dissero che ero diventato la terza scelta, che dovevo capire. Ma era un senso di ignavia, la cosa che più mi deprimeva. Poi, dopo l’episodio di Milan-Fiorentina, mi è sembrato chiaro che non fossi più la terza scelta. Forse ero diventato la nona…”.

GATTUSO – E ancora su Gattuso e gli allenamenti, Montolivo prosegue: “Dopo il ‘torello’ con la squadra, venivo invitato ad allenarmi, spesso solo, altre volte con Halilovic, o con i giovani della Primavera. Cosa direi a Gattuso se lo rivedessi? Credo nulla, magari lo saluterò. Però ricordo che lui mi disse, ‘io non avrei reagito come te a questa situazione’. Evidentemente siamo diversi”.