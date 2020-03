Monza, addio a Ibrahimovic. Galliani ammette: “Il coronavirus ha fatto sfumare il progetto…”

Adriano Galliani spegne il sogno Zlatan Ibrahimovic al Monza. L’amministratore del club brianzolo – protagonista delle cronache mondiali – ha fatto chiarezza sulle recenti voci che avrebbero voluto il bomber svedese lasciare il Milan a fine stagione per approdare nella società di Silvio Berlusconi.

Come riporta il Corriere della Sera, l’ad ex Milan ha spiegato come l’emergenza coronavirus abbia di fatto fatto sfumare il progetto di portare Ibrahimovic al Monza: “Mettiamo una pietra tombale sul sogno Ibrahimovic. Il suo mancato arrivo al Monza è un effetto collaterale del virus“. L’idea del Monza era quella di un biennale per l’attaccante in modo da poter ambire ad una doppia promozione per portare la squadra in Serie A: “Alla luce della crisi mondiale e dell’incertezza sulle date della ripresa di questo campionato e di inizio del prossimo, il progetto sfuma”.

Solamente poche settimane fa il tecnico Brocchi aveva sognato in grande…