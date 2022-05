Monza, Berlusconi: “Anno giusto per andare in A. Prima delle partite devo…”

Ancora una gara per scoprire se i brianzoli andranno in Serie A o meno: le parole del patron

L'ex patron anche del Milan si è espresso in modo positivo dopo il 2-1 dei suoi e ha analizzato come sia fondamentale essere promossi quest'anno visto quanto potrebbe essere difficile il campionato cadetto nella prossima stagione: "È positivo andare a Pisa con un gol di vantaggio, ora ci prepareremo bene perché da questa partita dipende il destino del Monza anche l’anno prossimo. Se non andiamo in Serie A quest’anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché scendono in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A".