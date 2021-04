Monza, Berlusconi di nuovo ricoverato in ospedale: le condizioni

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato in ospedale per accertamenti. Il leader di Forza Italia, nonché presidente del Monza, si trova al San Raffaele da ieri. A darne notizia è stato il suo avvocato nell’udienza del processo Ruby Ter.

Berlusconi ricoverato: le condizioni

Da ieri sera Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Per il noto politico e patron del Monza, ex numero uno anche del Milan, si tratta dela seconda volta in poche settimane. In precedenza era già accaduto anche dal 22 al 24 marzo quando era stato necessario un controllo per l’adeguamento della terapia.

A dare notizia dell’ultimo ricovero del Cavaliere è stato il suo avvocato, Federico Cecconi, in apertura dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato”.

Il numero uno del Monza quasi sicuramente assisterà alla sfida dei brianzoli di sabato prossimo contro l’Ascoli alla televisione, probabilmente proprio nella struttura ospedaliera.