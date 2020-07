Monza, Berlusconi: “Galliani anima del club. Brocchi è come Ancelotti”

Il Presidente del Monza, Paolo Berlusconi, ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione Binario Sport dove ha parlato delle prospettive presenti e future della squadra, con un occhio al passato milanista.

FESTA PROMOZIONE

“Non siamo riusciti a festeggiare la promozione, eravamo in vantaggio di 16 punti, potevamo finire il campionato con uno score ancora migliore. Il primo luglio volevamo festeggiare, ma le regole sull’inizio del campionato hanno fatto pensare al nostro mister di iniziare gli allenamenti fin dal 1° luglio. Quindi la promozione è rinviata ad eventi futuri”.

L’ANIMA DEL MONZA

“Questa squadra ha in Adriano Galliani la propria anima, insieme a mister Brocchi. Adriano dà la spinta, se non avessimo acquisito il Monza, lui sarebbe caduto in una depressione letale. Galliani non è cambiato rispetto al Milan, l’unico cambiamento è che l’amore per il Milan è acquisito, mentre per il Monza è una cosa innata. Nelle prime partite del Monza quando abbiamo segnato i primi gol, mi voltavo per vedere se Adriano esultava come per il Milan, e ho notato che non c’è alcuna differenza. Quando Galliani ci propose di acquistare il Monza, c’è stato un attimo di perplessità da parte mia. Il salto dal Milan al Monza era molto alto, poi dalla riunione che abbiamo fatto è emersa la volontà di presentare a Silvio (Berlusconi ndr.) una nuova avventura, abbiamo messo sul tavolo quello che poteva essere la missione di questa squadra. Vi porto un esempio: Mancini ha creato una squadra con un panorama di giocatori italiani molto ridotti, e questa considerazione ci ha fatto capire che il Monza può essere un modello di esempio con giocatori giovani italiani”.

BROCCHI COME ANCELOTTI

“Il Monza è un’esperienza nuova per me, la nostra squadra gioca bene, diverte, si impone. Questa avventura è bella da vivere al di là dei risultati, l’obiettivo è dichiarato, poi è chiaro che il calcio non si fa a tavolino, potranno intervenire momenti di sfortuna, di infortuni. E’ tutto da combattere sul campo, però le premesse ci sono. Il Milan è stata la nostra squadra da sempre, mi auguro che ci possa essere uno scontro sul campo col Milan. Da tifoso rossonero spero di pareggiare col Milan. Brocchi lo paragono ad Ancelotti. Abbiamo un rapporto fantastico con tutti gli allenatori che abbiamo avuto al Milan, Arrigo poi è venuto a vedere il Monza, idem Capello”.