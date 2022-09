Monza, Berlusconi: “Questo club in A mia soddisfazione sportiva più grande”

Intervista a Il Cittadino per Silvio Berlusconi . Il patron del Monza ha parlato di calcio sottolineando la grande emozione di aver finalmente portato in Serie A il club brianzolo e, con stupore generale, ha anche ammesso come a livello sportivo, il traguardo raggiunto con la società sia il più bello vissuto nel mondo del pallone.

SODDISFAZIONE - "Aver portato il Monza in Serie A è stata per me forse la più bella delle soddisfazioni in ambito sportivo perché mai come stavolta ho sentito la passione di una città intera", ha detto Berlusconi parlando appunto dell'approdo nel massimo campionato italiano dei brianzoli. "Parliamo di una città importante, già simbolo di altri sport, come l’automobilismo: e a questo proposito, voglio ricordare che dovremo seriamente impegnarci per modernizzare l’autodromo. Una città quindi che dopo 110 anni meritava di essere rappresentata anche nel calcio ai massimi livelli".