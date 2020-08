Monza, Brocchi carico: “Serie A? Questo è l’obiettivo di Berlusconi e Galliani. Mi aspetto qualche giocatore…”

Intervistato da Sportitalia dopo la vittoria per 6-1 contro la Primavera della Juventus, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato della squadra e della prossima stagione. Il mister non ha fatto mistero dell’obiettivo ormai dichiarato di provare il grande salto di categoria. Dopo la promozione in Serie B, si tenterà l’assalto al massimo campionato italiano.

Brocchi: “Serie A l’obiettivo. Mi aspetto qualche innesto”

“La pressione ci sarà sempre, abbiamo iniziato il cammino per arrivare in A”, ha esordito Brocchi. “Ma come sappiamo tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dobbiamo provare a fare il salto perché Berlusconi e Galliani hanno comprato il Monza proprio con questo obiettivo. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Sì, sicuramente mi aspetto l’arrivo di qualche giocatore per puntellare i reparti. Ci vogliono giocatori adatti alla nostra mentalità”.

Infine una battuta, con tanto di augurio speciale al suo ex compagno Andrea Pirlo presente ad osservare la sfida e prossimo a guidare la Juventus U23: “Faccio un grande in bocca al lupo ad Andrea, inizia un’avventura diversa rispetto a quella da calciatore, ma piena di stimoli ed affascinante”, ha concluso Brocchi.

