Monza, Brocchi in bilico: due ex Serie A si contendono la panchina

Si decide il futuro dei brianzoli

Secondo le recenti indiscrezioni, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, il futuro del tecnico Brocchi potrebbe essere in bilico. Il mister, già messo in discussione durante l'anno per alcune prestazioni ritenute non all'altezza, potrebbe partire. Nonostante le parti siano ancora legate da un anno di contratto, l'ex calciatore è in discussione. Al suo posto potrebbero esserci due nomi importanti con grande esperienza sia in Serie B che in Serie A. Si parla, infatti, di Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Benevento, retrocesso in cadetteria dopo la stagione in A, e di Roberto D'Aversa, anche lui retrocesso col Parma. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del Monza e soprattutto di Brocchi.