Monza, Brocchi: “Se penso al percorso fatto mi riconfermerei…”

Il tecnico guarda al futuro con fiducia

Cristian Brocchi si conferma sulla panchina del Monza. Nonostante i tanti rumors che vorrebbero un cambio di allenatore in vista della prossima stagione, il tecnico dei brianzoli guarda al futuro con fiducia e ai microfoni di Binario Sport, come riporta Monza-news, si dice desideroso di proseguire alla guida del club: "Se penso al percorso che abbiamo fatto, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, è chiaro che mi riconfermerei in panchina", ha detto Brocchi senza giri di parole. "Penso non sia tutto da buttare. I ragazzi hanno fatto molto. La società a inizio stagione aveva fissato come obiettivo la Serie A. Per farlo abbiamo cambiato molti giocatori, ben ottanta in due anni e ciò non ha permesso di creare la giusta alchimia all'interno del gruppo. I ragazzi, tra mille difficoltà come ad esempio il Covid-19, sono stati fantastici".