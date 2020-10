Monza, brutte notizie: altri 3 calciatori positivi al coronavirus

Non arrivano buone notizie per il Monza. Dopo il doppio caso di contagio di coronavirus delle scorse ore, ecco altri tre giocatori che hanno contratto il Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa società brianzola attraverso un comunicato ufficiale.

Monza: altri 3 positivi al coronavirus

“A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale”, questo il comunicato del club.