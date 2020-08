Monza, colpo Maric: in arrivo dalla Croazia… col jet privato di Berlusconi

Mirko Maric inizia a far parlare di sé. L’attaccante croato sarà presto ufficializzato dal Monza che per averlo subito a disposizione per le visite mediche e la firma nel contratto non ha atteso troppo e gli ha messo a disposizione… il jet privato di Berlusconi.

Mirko Maric: dalla Croazia al Monza

Maric arriverà in Italia in queste ore per quelle che saranno le solite prassi di routine prima della firma sul contratto che lo legherà al Monza. Galliani e Berlusconi stanno facendo le cose in grande col sogno, e obiettivo, dichiarato di provare a centrare la Serie A. Maric è un attaccante di grande talento, capocannoniere della prima divisione croata la 1. HNL con ben 20 reti. Il Monza lo ha pagato 4.5 milioni di euro a dimostrazione della grande campagna acquisti in atto. Il giocatore croato classe 1995 si andrà ad aggiungere ad un altro acquisto: Christian Gytkjaer, bomber danese classe 1990 e capocannoniere del campionato polacco dell’ultima stagione.

