Monza, è emergenza Coronavirus: altri 4 positivi

Ancora altri casi di positività al coronavirus nel Monza. La società ha annunciato attraverso i canali ufficiali altre 4 persone affette dal Covid-19.

Monza: il comunicato

“A.C Monza comunica quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, continuano ad allenarsi come da protocollo federale”, queste le parole della società brianzola che non ha specificato chi siano i positivi.

Per il club si tratta di una situazione davvero d’emergenza avendo, nei giorni scorsi, riscontrato diversi altri casi con ormai di circa mezza squadra in isolamento.