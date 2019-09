Monza, entusiasmo alle stelle e…materiale didattico per il primo giorno di scuola a 1300 studenti

Il presente è in Serie C, ma il sogno, neppure tanto nascosto, è quello di andare in Serie A. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pensa in grande e vola a punteggio pieno nel girone A del campionato.

Grande entusiasmo in città, attorno alla squadra e non solo. Infatti, come la stessa società ha reso noto sui propri canali ufficiali, un’importante iniziativa ha generato ancora più gioia e buoni propositi.

PRIMO GIORNO – Ieri è stato il primo giorno di scuola per gli oltre 25 mila studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Monza. Per i bambini della prima elementare, però, è stata una prima giornata particolare: ad accogliere i 1300 studenti, infatti, un astuccio donato dall’A.C. Monza completo di materiale didattico e di cancelleria necessaria per affrontare l’anno scolastico. In allegato, un messaggio di Benvenuto che anticipa il pacchetto di iniziative formative pensate ad hoc e rivolte ai più piccoli.

Da questa stagione, infatti, il Calcio Monza avvierà un percorso specifico in collaborazione con il mondo delle scuole monzesi, offrendo un supporto concreto ai docenti per sfruttare la visibilità del calcio in chiave educativa. Un’iniziativa davvero importante che, sperano ai vertici societari, possa portare in alto il club non solo in termini di risultati sportivi.