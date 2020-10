Monza, Flamini si propone: “Sarebbe bello giocarci e aiutarli per la promozione”

In tanti lo ricordano con la maglia dell’Arsenal o quella del Milan, adesso Mathieu Flamini, storico centrocampista attualmente svincolato, è ora anche un’imprenditore con particolare attenzione al rispetto per l’ambiente. Il francese ha fondato un’azienda che con gli scarti agricoli produce biosolventi per saponi e detersivi alternativi ai solventi di origine petrolifera. Intervistato da Sportweek, l’ex calciatore ha parlato anche di calcio oltre che del suo grande impegno nel sociale.

Flamini: tra ambiente e… Monza

“Sono cresciuto tra Marsiglia e la Corsica, sulle sponde del Mediterraneo. La natura è da sempre un tema a me caro”, ha dichiarato il 36 enne. “Il cambiamento climatico è qualcosa che ho osservato negli anni semplicemente constatando la quantità di plastica riversata sulle spiagge. Quando sono passato al Milan ho incontrato le persone giuste con cui condividere la mia preoccupazione e la voglia di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose. Così è nata GF Biochemicals”, ha detto Flamini che poi si è soffermato sul calcio.

“Al Milan ho incontrato grandi personaggi come Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Zambrotta che oltre ad essere stati grandi giocatori erano anche veri esempi a cui ispirarsi. Rimango tifoso del Milan. Va dato tempo a Maldini di completare una transizione non semplice in una Serie A che sta tornando in auge grazie a nuovi investitori importanti”. E infine un pensiero anche sul Monza di Berlusconi e Galliani: “Con loro ho un ottimo rapporto. Sarebbe bello aiutarli a conquistare la promozione“.