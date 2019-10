Monza, Galliani: “Avanti così. Qui per un ritorno alle origini. Sulle parole di Gazidis…”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. Dopo il successo contro l’Albinoleffe per 1-0 e il primato in classifica l’ex dirigente del Milan si gode il momento e parla del futuro.

AVANTI COSI’ – “Vento in poppa, è vero. Tutto sta andando bene ma non sarà facile. Manca ancora tanto e dobbiamo continuare così. Giocatori del Monza che possono diventare importanti a livello internazionale? Abbiamo molti giocatori giovani e di talento ma ci vuole tanto tempo. Prima di parlare di certe cose ci vogliono piedi saldi per terra”. “Chi prenderei tra i vari giocatori del Milan da mettere nel Monza? Van Basten. E se fosse italiano Baresi e Maldini. E anche Kakà…”.

PERCHE’ MONZA – “Come mai io e Berlusconi abbiamo scelto Monza? La colpa è mia. Sono tifoso pazzo. Sono cresciuto qui. Non è un tradimento al Milan ma un ritorno alle origini. Berlusconi vive ad Arcore che è a 2 km dallo stadio del Monza”.

SQUADRA – “Ragazzi con i tatuaggi? Qualche ragazzo giovane di 20anni con qualche tatuaggio c’è. Ma il senso era quello di avere solo una squadra di italiani per riportare i veri valori del calcio e dello sport. E penso che in un certo senso ce l’abbiamo fatta. Abbiamo riportato anche l’affetto per la squadra, l’iniziativa con i ragazzi delle scuole a cui abbiamo regalato il materiale per la scuola. Insomma, stiamo facendo bene”.

MILAN E GAZIDIS – “La risposta di Berlusconi a Gazidis? Elliott non ha mai comprato il Milan, sono diventati proprietari del Milan solo perché hanno prestato i soldi ai cinesi. Questo non viene mai sottolineato. La risposta di Berlusconi è stata proprio per sottolineare questo fatto”.