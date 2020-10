Monza, Galliani e ‘l’incubo’ Brignoli: “Ha fatto gol al Milan e ora ha parato tanto. Gli ho chiesto se ce l’abbia con noi…”

Ancora uno 0-0 per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Dopo il pari della prima giornata di Serie B contro la Spal, è arrivato un punto anche dalla trasferta di Empoli. Questa volta, a fare la differenza, è stato il portiere ospite, autore di diverse parate importanti. Di chi si tratta? Di una vecchia conoscenza proprio dei dirigenti brianzoli che, ai tempi del Milan, ricordano bene la rete subita dal portiere in un Benevento-Milan terminato 2-2. Parliamo di Alberto Brignoli.

Galliani: “Ho chiesto a Brignoli se ce l’abbia con noi…”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si è soffermato con l’inviato di Easy News Press Agency per fare una battuta proprio sulla prova del portiere: “Ho visto molto bene il Monza e abbiamo avuto tre palle gol limpidissime. Diciamo che è stato molto bravo il portiere. In due partite avremmo meritato di vincere ma alla fine abbiamo pareggiato. In ogni caso la squadra è molto forte”.

E su Brignoli: “Ho chiesto a Brignoli se ce l’avesse con noi, dopo il gol contro il Milan questa prestazione. Si è messo a ridere. Complimenti a lui”, ha concluso Galliani.