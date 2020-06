Monza, Galliani senza limiti: “Nessuna paura di ammettere che vogliamo la Serie A”

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi arriva davvero ovunque. La storia del club brianzolo prende spazio anche sulle colonne di El Pais. L’exploit in Serie C della società presa in mano dagli ex dirigenti del Milan ha meritato un approfondimento che vede l’ad protagonista di alcune dichiarazioni importanti dopo la promozione in Serie B.

Galliani: “Non abbiamo paura di puntare alla Serie A”

Lo aveva detto anche qualche tempo fa, e lo conferma anche adesso: Galliani, per vedere il suo Monza in Serie A, è disposto davvero a tutto. Non si nasconde l’ad del club brianzolo sugli obiettivi della società per la prossima stagione. Una Serie B da protagonisti con l’obiettivo dichiarato di una seconda promozione consecutiva. “Quando siamo arrivati era un disastro totale. Non si poteva giocare nel nostro stadio, il centro di allenamento era in condizioni disastrose. Abbiamo anche ricostruito tutto l’impianto di illuminazione”, ha spiegato Galliani in merito al momento in cui lui e Silvio Berlusconi hanno preso in mano il club. “Non abbiamo paura di dichiarare i nostri obiettivi di ascesa. In passato è già successo che sulla spinta della vittoria in Serie C si possa raggiungere la Serie A. Non sarebbe la prima volta e speriamo che si possa ripetere”.

