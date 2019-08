Monza, Galliani si esalta: “In Serie A in 24 mesi…”

C’è grande euforia dopo lo strepitoso successo nel secondo turno di Coppa Italia del Monza contro il Benevento. La vittoria inaspettata ha esaltato una piazza che, ormai, non si nasconde e punta diretta ad una doppia promozione.

Lo dice apertamente Adriano Galliani, entrato a far parte del Monza nel 2018 insieme al patron Silvio Berlusconi. Come riporta Monza-news.it, il dirigente ha affermato: “Il Benevento è una squadra forte e andrà in Serie A, la nostra è stata una grandissima impresa. Ho vissuto una serata meravigliosa in costante collegamento con il direttore sportivo Antonelli, ero in attesa di questo fantastico risultato. Adesso andremo a giocare a Firenze, ma stiamo soprattutto dimostrando di essere una squadra di categoria superiore che dovrà provare ad andare in B vincendo il campionato”.

CARICA – Andare in serie cadetta e non solo, come lo stesso Galliani ammette: “Questo Monza è forte, l’abbiamo costruito per andare in serie A in 24 mesi. Ora andremo a Firenze per un’altra grande partita. Io ci sarò, spero che ci siano anche tanti tifosi biancorossi”.