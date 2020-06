Monza, la festa continua: Villa Reale illuminata per una settimana di bianco e rosso

Il primo passo è stato fatto: il nuovo Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è stato promosso in Serie B. Tanta la gioia da parte dei protagonisti e dei loro tifosi. Un primo traguardo raggiunto con in mente altri obiettivi ancora più grandi come la massima serie, vero desiderio della proprietà.

Anche in città la felicità è tanta e la festa pure. Un modo per dimostrare quanto di grande sia stato fatto dalla squadra allenata da Brocchi è stato il gesto che per una settimana intera accompagnerà la città. Villa Reale, tra i simboli del posto, sarà illuminato con i colori del Monza per sette giorni. Ad annunciarlo, e a mostrare le prime immagini, è stata la stessa società che ha spiegato come il noto palazzo, conosciuto anche come Reggia di Monza, resterà in festa per una settimana per celebrare la promozione in Serie B.