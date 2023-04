Monza, Lasalandra fa pareggiare il Milan dopo gol con portiere a terra

Quello tra Monza e Milan, valido per il campionato Under 17 Serie A e B, era un derby, quindi una partita molto sentita. Eppure, c'è un episodio che probabilmente vale più della vittoria, la quarta consecutiva, della squadra guidata da Vito Lasalandra, ex calciatore dell'Acireale. Sul punteggio di 1-1, il Monza si è portato in vantaggio grazie a Mereghetti, che ha finalizzato un'azione segnando nella porta lasciata vuota dal portiere Colzani, a terra perché infortunato in un precedente contrasto in area. Lasalandra, però, a quel punto ha fatto una cosa non scontata ma che dovrebbe essere da esempio: ai suoi ragazzi ha detto di fermarsi alla ripresa del gioco, per permettere al Milan di riprendersi un gol segnato in maniera non corretta. Così, tra gli applausi degli spettatori, il Milan ha subito dopo accompagnato il pallone nella porta di un Monza che, per la cronaca, alla fine la partita l'ha vinta lo stesso, 3-2 grazie al gol di Mascheroni nei minuti finali.